Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 26 ноября 2025Мир

Ушаков отреагировал на утечку его телефонных разговоров с Уиткоффом и Дмитриевым

Ушаков заявил, что суть его разговоров с Уиткоффом носит закрытый характер
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что суть его разговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом носит закрытый характер. Так он отреагировал на утечку якобы его телефонных разговоров в западных СМИ в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую», — сказал он.

По словам помощника российского лидера, он не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что получило в свое распоряжение якобы утекшую запись телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Утверждается, что в ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта. По данным издания, после этого в американской администрации появился мирный план, состоящий из 28 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало поводов для ура-оптимизма». Из плана Трампа по Украине вычеркнули пункт об истребителях НАТО в Польше

    На Украине сообщили о согласии с мирным планом США

    В Москве наступила теплая и безрадостная погода

    В России высказались о целях попыток затягивания конфликта на Украине

    Заядлая нудистска рассказала о плюсах купания без одежды

    Один российский «Панцирь» сбил весь залп украинской HIMARS

    Вратарь норвежского клуба установил рекорд по числу сейвов в Лиге чемпионов среди россиян

    Несколько российских аэропортов вернулись к штатной работе

    Ермак поник из-за отказа Трампа

    Хейли Бибер показала фото в ультракороткой юбке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости