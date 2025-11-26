Ушаков отреагировал на утечку его телефонных разговоров с Уиткоффом и Дмитриевым

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что суть его разговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом носит закрытый характер. Так он отреагировал на утечку якобы его телефонных разговоров в западных СМИ в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую», — сказал он.

По словам помощника российского лидера, он не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что получило в свое распоряжение якобы утекшую запись телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Утверждается, что в ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта. По данным издания, после этого в американской администрации появился мирный план, состоящий из 28 пунктов.