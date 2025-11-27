Потерявшийся пятилетний мальчик спасся от метели благодаря водителю автобуса

Водитель автобуса в Новокузнецке спасла потерявшегося в метель 5-летнего ребенка

Водитель автобуса по имени Анжелика спасла пятилетнего мальчика в Новокузнецке, который потерялся во время сильной метели. О поступке неравнодушной женщины сообщает Telegram-канал Shot.

Водитель во время рейса заметила на обочине трассы в сугробе ребенка и сразу же остановила общественный транспорт, чтобы забрать мальчика в салон. Ребенок был замерзший и очень напуганный.

Женщина вызвала службы спасения и на конечной остановке передала мальчика сотрудникам полиции. По словам Анжелики, в таких ситуациях у нее всегда включается «режим мамы», даже несмотря на то, что ее сын уже взорослый.

Ранее юный россиянин спас пожилую женщину в полыхающей одежде из горящей квартиры, вспомнив уроки ОБЖ. После того, как бабушка оказалась в безопасности, он вызвал спасателей.