Пожизненно осужденный за теракт на Крымском мосту дал комментарий

Пожизненно осужденный за теракт на Крымском мосту Антипов заявил о невиновности

36-летний глава компании по грузоперевозкам из Санкт-Петербурга Олег Антипов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденный за теракт на Крымском мосту, заявил о своей невиновности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его словам, все осужденные доказали свою невиновность. Он рассказал, что все восемь виновных по этому делу проходили полиграфы. «Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — подчеркнул он.

27 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту к пожизненному лишению свободы. Их также обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере семи миллиардов рублей.