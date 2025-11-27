Реакция «подстреленного» за дебош у школы в центре Москвы приезжего попала на видео

Росгвардия показала «подстреленного» за дебош у московской школы приезжего

Росгвардия показала на видео реакцию 21-летнего приезжего из Казахстана, «подстреленного» за дебош у школы в центре Москвы. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

Фигурант устроил дебош у школы, расположенной на Земляном Валу. Реакция на его задержание удивила сотрудников Росгвардии. Он заявил, что силовики сработали «оперативно, чисто и блестяще». Молодого человека передали полиции.

На видео показано, как молодой человек расплакался и сказал, что плохо себя чувствует из-за того, что его подстрелили.

По данным правоохранителей, молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Сначала он пытался штурмовать школу, но не смог. Затем он пытался напасть на проезжающего мимо курьера, но у него снова не получилось. После этого он бил припаркованные машины и кричал, что его подстрелили.

Ранее ФСБ показала реакцию мужчины из Ростова-на Дону на вынесенный ему приговор за терроризм.