Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с военкоматом и детьми

Ярославская: Мошенники представляются сотрудниками военкомата и обманывают детей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале предупредила родителей о новом способе мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками военкомата и просят дать номер телефона ребенка, чтобы поставить его на учет.

Мошенники после звонка родителю, звонят ребенку и говорят, что только ему могут предоставить важные данные. Затем просят перезвонить с его номера телефона.

«В разговоре ребенку предлагают записаться на прием в военкомат и для этого требуется назвать код из смс-сообщения», — поясняет омбудсмен.

Ярославская также отмечает, что в данном сообщении мошенники даже указывают, что «никому нельзя сообщать этот код», но именно его они и пытаются получить.

Ольга Ярославская напомнила, что никогда и никому нельзя передавать коды из смс — это мошенничество. Также важно проверять информацию, если кто-то звонит от имени официального органа, стоит перезвонить на официальные номера, которые можно найти на сайтах или в документах.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу (ГД) планируется внести второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками.

