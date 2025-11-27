Экономика
16:03, 27 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили об опасных новогодних елках

Врач Болибок: Искусственные елки опаснее для здоровья, чем натуральные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Об этом предупредил россиян врач-аллерголог Владимир Болибок, его слова передает RT.

Медик пояснил, что искусственные елки обычно делают из пластика. Когда украшение новое, оно выделяет в воздух пластификаторы. Кроме того, такие ели хранятся много лет и накапливают в себе бытовую пыль, которая провоцирует в итоге аллергическую реакцию.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Болибок посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

При этом эксперт не исключает, что аллергическая реакция может возникнуть и на живую ель. «Некоторые сорта елок продолжают выделять пыльцу. Второе — содержание почвы с елкой. Сама почва содержит споры плесневых грибов. В тепле они начинают активно размножаться. Иногда даже чувствуется запах этих грибов», — пояснил врач.

Симптомами аллергии на елку Болибок назвал насморк, чихание, заложенность носа и слезящиеся глаза, а в тяжелых случаях из-за деревьев может появиться кашель, одышка, кожный зуд и сыпь.

Ранее стало известно, что россияне бросились арендовать новогодние елки — с 1 по 19 ноября 2025 года спрос на аренду искусственных и живых праздничных деревьев вырос в 4,9 раза.

