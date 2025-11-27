Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:44, 27 ноября 2025Интернет и СМИ

У беременной Лерчек возникли проблемы со здоровьем на домашнем аресте

У беременной блогерши Лерчек возникли гестоз и анемия на домашнем аресте
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

У блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России миллионов рублей, возникли проблемы со здоровьем на фоне беременности. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини.

«Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз (синдром полиорганной недостаточности, встречающийся только во время беременности — прим. «Ленты.ру»), поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — написал он.

Сквиччиарини также назвал сложной ситуацию с беременностью и предстоящими родами Чекалиной.

Ранее Лерчек оценила возможность выйти замуж за нового партнера. Блогерша заявила, что они со Сквиччиарини не могут расписаться, поскольку для этого требуется личное посещение ЗАГСа.

О том, что Лерчек ждет ребенка, стало известно 14 ноября. Уточнялось, что к материалам следствия по делу блогерши приложили справку о беременности, которую выдал врач-гинеколог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В деле рекордсмена-взяточника из МВД появились подробности. Десятки счетов нашли у родственников сбежавшего полицейского

    Южная Корея постарается войти в пятерку космических держав

    Украина нанесла ракетные удары по энергообъектам российского региона

    Во Франции раскрыли последствия отказа Европы от мира с Россией

    Самолет со 177 пассажирами развернулся в небе после взлета из-за неисправности

    Размещение «Орешника» в Белоруссии объяснили

    Власти российского города отреагировали на видеообращение не сдавшей языковой тест девочки

    Подозреваемый в ограблении Лувра отметил славянский акцент организаторов преступления

    В МИД России высказались о визите Уиткоффа в Москву

    Российского бизнесмена обвинили в участии в ОПГ и организации громкой расправы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости