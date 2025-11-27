У беременной Лерчек возникли проблемы со здоровьем на домашнем аресте

У беременной блогерши Лерчек возникли гестоз и анемия на домашнем аресте

У блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России миллионов рублей, возникли проблемы со здоровьем на фоне беременности. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини.

«Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз (синдром полиорганной недостаточности, встречающийся только во время беременности — прим. «Ленты.ру»), поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — написал он.

Сквиччиарини также назвал сложной ситуацию с беременностью и предстоящими родами Чекалиной.

Ранее Лерчек оценила возможность выйти замуж за нового партнера. Блогерша заявила, что они со Сквиччиарини не могут расписаться, поскольку для этого требуется личное посещение ЗАГСа.

О том, что Лерчек ждет ребенка, стало известно 14 ноября. Уточнялось, что к материалам следствия по делу блогерши приложили справку о беременности, которую выдал врач-гинеколог.