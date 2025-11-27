Бывший СССР
Украинский пленный рассказал о массовом бегстве мобилизованных

ТАСС: Мобилизованные в ВСУ массово сбегают на этапе прохождения обучения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы массово сбегают из частей на этапе прохождения обучения. Об этом рассказал украинский военнопленный Василий Неудахин, его слова приводит ТАСС.

«Многие из этой учебки ушли в СОЧ (самовольное оставление части), потому что воевать никто не хотел. Морально и физически никто не был готов. Насобирали людей в основном в возрасте 40 плюс. Из 45 человек, которые у нас были во взводе, осталось 26», — рассказал Неудахин.

По его словам, ВСУ несут огромные потери из-за того, что большинство мобилизованных старше 40 лет имеют низкий уровень подготовки.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что украинцам стоит сдавать Вооруженным силам России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК).

