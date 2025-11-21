ТАСС: Украинцам стоит сдавать ВС России места расположения ТЦК

Украинцам стоит сдавать Вооруженным силам (ВС) России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дячук в беседе с ТАСС.

«Думаю, стоит (сдавать точки расположения ТЦК). Эта война зашла в тупик. Если тебя насильно бусифицируют, то какой воин выйдет?» — сказал Дячук.

Он отметил, что у мобилизованных солдат ВСУ низкий боевой дух и единственным выходом для них становится побег.

Ранее военнопленный Павел Котляров сообщил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.