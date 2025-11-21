Бывший СССР
Украинский пленный посоветовал передавать ВС России данные ТЦК

ТАСС: Украинцам стоит сдавать ВС России места расположения ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Украинцам стоит сдавать Вооруженным силам (ВС) России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дячук в беседе с ТАСС.

«Думаю, стоит (сдавать точки расположения ТЦК). Эта война зашла в тупик. Если тебя насильно бусифицируют, то какой воин выйдет?» — сказал Дячук.

Он отметил, что у мобилизованных солдат ВСУ низкий боевой дух и единственным выходом для них становится побег.

Ранее военнопленный Павел Котляров сообщил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.

