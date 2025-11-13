Раскрыта сумма выплат сотрудникам ТЦК за каждого мобилизованного

Пленный Котляров: Сотрудники ТЦК получают почти $ 500 за каждого мобилизованного

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнопленный Павел Котляров.

По его словам, это является своего рода премией — выплаты не являются частью заработной платы. Котляров отметил, что от сотрудников ТЦК можно откупиться, однако взятка не дает никаких гарантий и не защищает от последующих задержаний.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, ранив двоих из них.