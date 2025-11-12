Украинец ранил двух сотрудников ТЦК

В Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, двое ранены

В Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), двое военкомов ранены. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Сотрудники ТЦК во дворе одного из жилых домов остановили мужчину для проверки данных. Тот начал отстреливаться и ранил двух военкомов. На место прибыла полиция. Дальнейшая судьба стрелка не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).