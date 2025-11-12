Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:16, 12 ноября 2025Бывший СССР

Украинец ранил двух сотрудников ТЦК

В Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, двое ранены
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), двое военкомов ранены. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Сотрудники ТЦК во дворе одного из жилых домов остановили мужчину для проверки данных. Тот начал отстреливаться и ранил двух военкомов. На место прибыла полиция. Дальнейшая судьба стрелка не уточняется.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье ребенок подорвался на заминированных деньгах

    Стал известен способ восстановить нервную систему без таблеток

    Украинец ранил двух сотрудников ТЦК

    Временные ограничения ввели еще в двух аэропортах России

    Военкоры назвали цели ударов по Славянску и Краматорску

    41-летняя учительница четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

    Женщина решила поэкспериментировать в постели и вызвала у мужа отвращение

    Песков рассказал о своей реакции на приветствие Токаева Трампу

    Раскрыты детали замаскированной под деньги бомбы в подмосковном Красногорске

    На Украине заявили о применении ВС России новой тактики ударов по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости