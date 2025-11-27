Условие МВФ по предоставлению кредита Украине раскрыли

МВФ потребовал от Украины ужесточить сборы налогов

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины для получения кредита ужесточить сборы налогов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«(Украинские власти обязались) активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы, в том числе за счет налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек при импорте потребительских товаров и отмены освобождений от регистрации плательщиков НДС», — говорится в заявлении МВФ.

Ранее сообщалось, что в МВФ заявили о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.