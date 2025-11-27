Бывший СССР
Условие МВФ по предоставлению кредита Украине раскрыли

МВФ потребовал от Украины ужесточить сборы налогов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины для получения кредита ужесточить сборы налогов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«(Украинские власти обязались) активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы, в том числе за счет налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек при импорте потребительских товаров и отмены освобождений от регистрации плательщиков НДС», — говорится в заявлении МВФ.

Ранее сообщалось, что в МВФ заявили о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.

