06:00, 27 ноября 2025Из жизни

В лесу нашли человеческие останки после жуткого звонка на радио

В США полиция нашла разлагающееся тело благодаря звонку на радио
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kyaw Soe Oo / Reuters

В штате Мэриленд, США, подозрительный мужчина позвонил на радио и спровоцировал полицейское расследование. Об этом пишет The Washington Post.

21 ноября в программу Elliot in the Morning поступил звонок. Слушатель рассказал ведущему Эллиоту Сигалу, что недавно нашел в лесу разлагающиеся человеческие останки. «Возможно, это прозвучит нелепо, но я всегда хотел наткнуться на что-то подобное, — признался он. — К счастью, им было несколько месяцев, так что это было здорово».

Ведущий насторожился и уточнил у мужчины, назвавшегося Джозефом, позвонил ли он в полицию. Тот ответил, что пока нет. В тот же день полицейские обнаружили тело, о котором говорил Джозеф. Они объяснили, что узнали о происшествии в эфире и связались с мужчиной.

Предположительно тело пролежало в лесу несколько месяцев. Из-за сильного разложения его пока не удалось идентифицировать. 25 ноября Джозеф снова пробился в эфир Сигала. Он рассказал, что полицейские обыскали его дом и изъяли у него телефон и компьютер.

При этом мужчина заявил, что не имеет никакого отношения к этому телу. По его словам, он пока не является подозреваемым.

Ранее сообщалось, что в Великобритании управляющие похоронного бюро попали под суд за то, что перестали выполнять свои обязательства по кремации тел. В их бюро обнаружили останки двух пожилых мужчин, разлагающиеся в неохлаждаемой комнате с протекающей крышей.

    Все новости