Грушко: Подписант мирного договора от Украины должен иметь легитимность

При подписании мирного соглашения от Украины должна выступать легитимная сторона. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — рассказал дипломат.

Он добавил, что мирные соглашения должны быть гарантированы не только юридически, но и исключать возможность их обнуления внутриполитическими разворотами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине, если ее власти хотят сохранения страны, не следует отказываться от мирных переговоров с Россией. Он добавил, что Киеву необходимо остановить конфликт, от которого так сильно страдает страна.