В Ozon высказались о сборе комиссии с чаевых сотрудников

В компании Ozon высказались о сборе комиссии с чаевых, которые оставляют сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Никакие проценты взиматься не будут, сообщил ЕАН со ссылкой на организацию.

В Ozon подчеркнули, что не имеют дохода с чаевых, которые служат созданию более привлекательных условий работы сотрудников и повышению уровня качества обслуживания.

«Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов», — отметили в компании.

В Ozon уточнили, что комиссия не более 5 процентов может взиматься только за транзакцию стороннего банка в случае, если сотрудник будет выводить полученные средства из «Озон Банка».

