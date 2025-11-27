Интернет и СМИ
В США назвали причину катастрофы на Украине

Миршаймер: Глупости об Украине в НАТО породили катастрофу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Просчеты относительно будущего Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) породили катастрофу, ответственность за которую ложится на Запад. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины (...) Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но, учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу», — подчеркнул Миршаймер.

По его словам, из-за собственных стратегических просчетов США и Европа сталкиваются с крупнейшими вызовами безопасности.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что план Запада по Украине провалился. При этом замедление российских бойцов на поле боя уже не представляется возможным.

