00:19, 27 ноября 2025

На Западе признали провал плана НАТО по Украине

Аналитик Уотсон: Замедление ВС России не представляется возможным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

План Запада по Украине провалился. При этом замедление российских бойцов на поле боя уже не представляется возможным, написал аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

«Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение Российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что попытки перебороть стратегическую выносливость и боевую готовность РФ изначально обречены на провал, если руководствоваться историей.

Ранее американский аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины обречены на провал в конфликте с Россией. По его словам, предоставляемая западными странами финансовая помощь никак не поможет Украине из-за провальной стратегии на поле боя.

В октябре издание MWM написало, что у Украины осталось около 20 процентов боеготовых танков. И это все несмотря на поставки западных союзников и значительные военные траты.

