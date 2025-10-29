Бывший СССР
Названо количество оставшихся у Украины пригодных к бою танков

MWM: У Украины осталось около 20 % боеготовых танков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Танковые батальоны Вооруженных сил Украины очень низко обеспечены бронетехникой, несмотря на поставки западных союзников и значительные военные траты. Об этом пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники.

Специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха в комментарии журналу назвал количество оставшихся у ВСУ пригодных к бою танков. По его оценке, их всего около 20 процентов: что в настоящее время лишь треть, а в некоторых случаях даже пятая часть танков считаются боеготовыми.

Причиной тому эксперт назвал неэффективное использование техники. «Они посылают танки вперед лишь для того, чтобы продемонстрировать пехоте, что у нее есть поддержка, — и как раз в таких операциях мы их и теряем», — пояснил он.

Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) объяснили провал британских танков в зоне проведения специальной военной операции. По их словам, переданные ВСУ Challenger 2 оказались недостаточно подвижными и защищенными.

