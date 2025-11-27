Врач описал одно состояние словами «инфаркт или инсульт стоят на пороге»

Врач Агапкин заявил, что при давлении выше 230 наступает инфаркт или инсульт

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказ в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасном состоянии, при котором увеличивается риск инфаркта и инсульта. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

К Агапкину обратился 43-летний мужчина с жалобой на высокое давление. Он рассказал, что самое высокое значение давления, которое он зафиксировал, составляло 235 на 110 миллиметров ртутного столба.

Врач пояснил, что при таких значениях артериального давление нужно как можно скорее посетить кардиолога. «Это давление смертельно опасно (...) Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придет к этому гражданину с давлением 235», — высказался Агапкин.

Специалист добавил, что у людей с давлением выше 160 миллиметров ртутного столба могут возникнуть повреждение почек, сердечная недостаточность и слепота.

