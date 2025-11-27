Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:54, 27 ноября 2025Интернет и СМИ

Врач описал одно состояние словами «инфаркт или инсульт стоят на пороге»

Врач Агапкин заявил, что при давлении выше 230 наступает инфаркт или инсульт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказ в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасном состоянии, при котором увеличивается риск инфаркта и инсульта. Выпуск с предупреждением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

К Агапкину обратился 43-летний мужчина с жалобой на высокое давление. Он рассказал, что самое высокое значение давления, которое он зафиксировал, составляло 235 на 110 миллиметров ртутного столба.

Врач пояснил, что при таких значениях артериального давление нужно как можно скорее посетить кардиолога. «Это давление смертельно опасно (...) Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придет к этому гражданину с давлением 235», — высказался Агапкин.

Специалист добавил, что у людей с давлением выше 160 миллиметров ртутного столба могут возникнуть повреждение почек, сердечная недостаточность и слепота.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о группе препаратов, которая может быть опасна для гипертоников. По его словам, сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным артериальным давлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас договориться невозможно». Путин высказался о мирном плане Трампа и объяснил, когда Россия будет готова прекратить бои

    «Мы сами пришли в органы!» Пожизненно осужденный по делу о подрыве Крымского моста выступил с эмоциональной речью

    Путин оценил ущерб России из-за черного импорта через Казахстан

    Предпочитающих хранить сбережения в наличных стало больше

    Назван главный признак идеального города в России

    Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

    Доступная добавка оказалась способна замедлять болезнь Альцгеймера

    Упавший за борт в Таиланде россиянин найден бездыханным в море спустя два дня

    В России рассказали о юридических условиях заключения мира с Украиной

    Россиянин обвинил врачей во лжи о смерти беременной жены и нерожденного ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости