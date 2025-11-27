Бывший СССР
ВС России отследили FPV-дроном позиции ВСУ и сняли уничтожение на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с помощью FPV-дрона на оптоволокне выявили в Сумской области спрятанные в лесополосе позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Telegram-канал «44 АК».

На кадрах видно, как бойцы уничтожили находящийся там пункт временной дислокации.

До этого было опубликовано видео штурма Красноармейска бойцами Вооруженных сил (ВС) России. На кадрах продемонстрированы фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи за 26 ноября.

