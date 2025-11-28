Келин: Британия и ЕС делают больно себе, переключаясь на энергоресурсы из США

Великобритания и Европейский союз (ЕС) делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейские страны хотят отказаться от российских энергоресурсов.

«Если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки», — предупредил дипломат о последствиях.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о своих попытках отговорить представителей стран G20 от закупок российских нефти и газа, предпринятых им на недавнем саммите в Йоханнесбурге. По его словам, «срочная необходимость» такого шага подробно обсуждалась им в Южной Африке.