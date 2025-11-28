Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 28 ноября 2025Мир

Российский посол предупредил ЕС о последствиях отказа от российских энергоресурсов

Келин: Британия и ЕС делают больно себе, переключаясь на энергоресурсы из США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Великобритания и Европейский союз (ЕС) делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейские страны хотят отказаться от российских энергоресурсов.

«Если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки», — предупредил дипломат о последствиях.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о своих попытках отговорить представителей стран G20 от закупок российских нефти и газа, предпринятых им на недавнем саммите в Йоханнесбурге. По его словам, «срочная необходимость» такого шага подробно обсуждалась им в Южной Африке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Она расходится с требованиями Москвы и Вашингтона

    Назван возможный срок завершения СВО военным путем

    Названы способы самодиагностировать алкоголизм

    63-летняя сотрудница тюрьмы занялась сексом с отбывающим пожизненный срок убийцей

    Женщина отчитала свекровь за праздничным столом из-за одной странной привычки

    Трамп рассказал о рекордных заказах США на производство военных самолетов

    Британию предупредили о последствиях возможной конфискации российских активов

    Северная Корея обвинила США в «военном бесчинстве»

    В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот

    Пленный из ВСУ заявил о готовности сбежать из Украины в случае обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости