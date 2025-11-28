Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:04, 28 ноября 2025Силовые структуры

Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

Артем Чекалин попросил заменить домашний арест подпиской о невыезде
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем попросил суд заменить домашний арест подпиской о невыезде. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокаты Артема Чекалина объяснили необходимость смягчить меру пресечения тем, что изменились обстоятельства — все доказательства уже собраны, а дело находится в суде. Таким образом, подзащитный не может воспрепятстовать производству по делу, считает сторона защиты.

24 ноября Гагаринский суд Москвы на полгода продлил домашний арест Чекалиным.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так злоумышленники незаконно вывели из страны более 250 миллионов рублей.

В марте Артем Чекалин уже просил отпустить его из-под домашнего ареста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с ходу зашла в Лиман

    Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

    Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

    Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

    Тревел-блогер побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность»

    Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

    Идею Трампа назначить нового спецпредставителя по Украине объяснили

    Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

    В России опробуют новый способ завоза трудовых мигрантов

    В Грузии задержали двух россиян за незаконное пребывание в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости