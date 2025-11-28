Дети бойцов СВО не могут получить миллионы рублей из-за формальности. Почему так происходит?

Некоторые дети военнослужащих не могут получить миллионы рублей, которые положены им в качестве компенсации за смерть отцов в зоне специальной военной операции (СВО), из-за формальности. Речь идет о тех детях, которые родились после смерти бойцов на СВО, а также о внебрачных детях с формальным прочерком в графе «отец». Такая проблема носит массовый характер, рассказал «Ленте.ру» адвокат, управляющий партнер специализирующегося на военных делах адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Максим Гребенюк.

По сложившейся практике, право на выплаты имеют только те члены семьи, которые были указаны в документах военнослужащего при его жизни. Поскольку на момент гибели отец уже был исключен из списков части, ребенок, родившийся после этого, формально не попадает в категорию членов семьи военнослужащего Максим Гребенюк адвокат

«Он очень долго выбирал имя»

Получить выплаты не удается 21-летней Алсу Бикбулатовой из Башкирии, дочь которой родилась уже после того, как ее отца, мобилизованного бойца СВО, не стало.

Роберт предлагал официально расписаться, но я хотела подождать, пока он вернется с фронта. О плохом мы не думали Алсу Бикбулатова

Бикбулатова забеременела во время отпуска Роберта в феврале 2024 года. Связь с ним пропала в июне того же года после того, как его отправили на передовую и перевели из снайперов в штурмовики. Военнослужащий числится пропавшим без вести, но Бикбулатова опознала его на видео из украинских групп. Тело мужчины до сих пор не эвакуировали.

Чтобы доказать отцовство, Алсу сдала тест ДНК, который показал вероятность отцовства 99,9 процента. Однако родители военного отказались признавать эти результаты и потребовали судебной экспертизы, из-за чего процесс признания отцовства затянулся почти на год.

«Вероятно, они посоветовались с юристами и поняли, что признание отцовства повлечет за собой выплаты», — считает молодая мать.

«Дополнительные выплаты не предусмотрены»

Как рассказал адвокат Максим Гребенюк, сложная ситуация также обстоит с внебрачными детьми, у которых в свидетельствах о рождении не указаны отцы, — именно так было у россиянки Татьяны. В 2011 году у нее родилась внебрачная дочь от мужчины, который после начала СВО заключил контракт с Минобороны и ушел на фронт.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для того чтобы в такой ситуации получить выплаты, необходимо установить отцовство, рассказал Гребенюк. Он сообщил, что родные бойца могут и отказаться сдавать ДНК, поэтому биоматериал придется искать в моргах или же использовать те образцы, которые военный сдал перед заключением контракта. Выплаты ребенок получит только со свидетельством об отцовстве, процесс получения которого может растянуться на месяцы или даже годы.

Что может получить ребенок погибшего на СВО 5 000 000 рублей — президентская выплата за гибель военнослужащего в зоне СВО (Указ президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 98);

4 800 000 — единовременная выплата, предусмотренная Федеральным законом № 306;

3 000 000 — страховка военнослужащих, выплачиваемая при гибели;

региональные выплаты из бюджета региона (от одного до трех миллионов рублей — в зависимости от региона). В общей сложности единовременные выплаты составляют около 13 миллионов рублей. Общая сумма выплаты делится на всех членов семьи, среди которых могут быть:

официальная жена;

родители;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, если они стали инвалидами до 18 лет или продолжают очно учиться (при очном обучении учитываются дети не старше 23 лет);

гражданские жены, если они проживали с погибшим участником СВО не менее трех лет и вели с ним общее хозяйство, при наличии общего несовершеннолетнего ребенка;

также выплаты полагаются любым гражданам вне зависимости от родства, если они находились на иждивении погибшего и это можно доказать (нередко статус иждивенца получают только через суд). С апреля 2024 года, если нет перечисленных родственников, единовременная выплата перечисляется совершеннолетним детям. При отсутствии таковых — сестрам и братьям.

Татьяна доказала отцовство через суд, однако в приказ командира о производстве выплат ее дочь включить не успели, поэтому денежные компенсации получили мать бойца, жена и вторая дочь — те, кто был указан в личном деле.

В военкомате Татьяне разъяснили, что если она хочет получить долю, то должна взыскивать ее с родственников через суд как неосновательное обогащение. Этот иск она проиграла Максим Гребенюк адвокат

Добиться права на выплату Татьяне удалось после того, как Псковский городской суд признал отказ командования в выплатах незаконным и обязал его устранить нарушение прав ребенка. «Представители части и Минобороны пытались убедить суд, что выплата уже распределена, а дополнительные выплаты не предусмотрены и нанесут ущерб бюджету», — рассказал адвокат Гребенюк.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поскольку выплаты после смерти военного на СВО рассчитываются исходя из общего числа получателей, то при обращении «неучтенных» детей необходимо делать перерасчет, объяснил юрист, советник адвокатского бюро «Слово и дело» Денис Хмелевской. Это значит, что родственники, получившие избыточные средства, должны вернуть разницу, однако такое требование к семье бойца СВО может восприниматься как кощунственное.