Эксперт допустил начало на Украине расследования против Зеленского

Эксперт Киселев: На Украине могут начать расследование в отношении Зеленского

В отношении украинского президента Владимира Зеленского вскоре может быть начато расследование, которым займется Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, его цитирует РИА Новости.

«По данным наших источников из Верховной рады Украины, в ближайшее время может начаться расследование в отношении лиц, подписавших контракты на поставку бронетехники для ВСУ», — сказал Киселев.

Он пояснил, что расследование затронет поставки легкобронированных машин Marder, Stryker, Bradley, танков Leopard, Challenger и самолетов F-16 и Mirage. «Дело в том, что все это вооружение, а также запчасти были списаны с вооружения западной коалиции 20 лет назад. ... Как сообщает источник, это расследование может затронуть [главу офиса президента Андрея] Ермака и Зеленского, а также всех тех, кто причастен к подписанию контрактов», — добавил он.

Ранее стало известно, что НАБУ предупредило Зеленского о подготовке обвинения против Ермака.