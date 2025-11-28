Экономика
18:13, 28 ноября 2025Экономика

Мигранты из Петербурга превратили завод в лофт

В Санкт-Петербурге мигранты превратили заброшенный завод в квартиры-студии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мигранты превратили заброшенный завод в квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.

Речь идет о предприятии на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе, где проживали в том числе нелегальные мигранты. Собственник помещений переоборудовал комнаты в десятки мини-студий, каждая из которых находилась за собственной металлической дверью.

В ходе рейда полицейские обнаружили на заводе около сотни человек, 25 из которых оказались иностранными гражданами. Пятерым предстоит депортация в связи с нарушением миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что с 2027 года министерство внутренних дел и ряд профильных ведомств могут запустить в России эксперимент по целевому набору иностранных рабочих. Новая система предполагает реестровую модель, согласно которой иностранцев будут проверять до въезда в страну.

