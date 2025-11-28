Экономика
08:50, 28 ноября 2025Экономика

В России опробуют новый способ завоза трудовых мигрантов

«Ъ»: В 2027 году Россия может начать оргнабор трудовых мигрантов
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 2027 года министерство внутренних дел и ряд профильных ведомств могут запустить в России эксперимент по целевому набору иностранных рабочих. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проекта плана министерства по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы.

Новая система предполагает реестровую модель. Сначала иностранцев проверят еще до приезда в России. Затем они приедут к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу уже оказавшись в России. Кроме того, ряд министерств ведомств должны будут создать методику опроса работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, для расчета потребностей российской экономики РФ в такой рабочей силе.

Ранее сообщалось, что отправить в Россию трудовых мигрантов захотели власти Афганистана. Рабочих из этой центрально-азиатской страны могут трудоустроить в сельском хозяйстве.

До этого Совет Федерации одобрил закон об ужесточении условий для получения полиса обязательного медицинского страхования мигрантами.

