10:19, 28 ноября 2025Мир

На Западе прислушались к словам Путина о Европе

Мема: Глава ЕК фон дер Ляйен лжет, а Путин говорит правду о России и Европе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен лжет, а президент России Владимир Путин говорит правду об отношении России к Европе. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в социальной сети X.

«Россия хочет восстановить отношения и деловое сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет», — говорится в публикации.

Ранее Путин заявил, что утверждения о якобы подготовке Россией нападения на Европу являются полной чушью и прямой ложью. По его словам, западные политики такими высказываниями пугают своих граждан. Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что у Москвы никаких агрессивных планов в отношении Европы нет.

