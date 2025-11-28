Премьер Бельгии резко ответил на требование конфискации активов России

Премьер Бельгии де Вевер: Идея конфискации активов России в корне неверна

Идея конфискации активов России в корне неверна и сделает Бельгию непропорционально уязвимой. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Euractiv.

В своем обращении он резко ответил на требование конфисковать российские замороженные активы. Политик предупредил, что план по их использованию для финансирования Украины может привести к серьезным экономическим и геополитическим последствиям.

Де Вевер заявил, что это предложение может нанести ущерб репутации Euroclear — депозитария ценных бумаг, в котором хранятся активы на сумму 185 миллиардов евро.

«Было бы несправедливо ожидать, что, в то время как преимущества такой схемы очевидны для всех, расходы и риски будут нести только в Бельгии», — подчеркнул бельгийский премьер.

Он удивился полному непониманию лидеров ЕС юридических и финансовых рисков и заявил, что ЕК до сих пор не представила ни одного проекта юридического текста и что в «документе с вариантами», недавно разосланном европейским столицам, не были учтены опасения Бельгии.

Де Вевер также предупредил фон дер Ляйен о том, что поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредита Киеву обернется тем, что ЕС фактически заблокирует достижение окончательного мирного соглашения.

