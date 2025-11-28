В Бельгии предостерегли Еврокомиссию от грозящего срывом мирного плана по Украине действия

Де Вевер написал главе ЕК, что конфискация активов РФ сорвет план по Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действия, грозящего срывом мирного плана по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Речь идет о конфискации замороженных российских активов. По мнению политика, поспешные действия грозят разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

«Поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредита обернется в качестве сопутствующего ущерба тем, что мы фактически заблокируем достижение окончательного мирного соглашения», — подчеркнул де Вевер. Он предложил задействовать не использованные ранее Евросоюзом возможности заимствования в рамках общего бюджета. Таким образом ЕС сможет предоставить Киеву 45 миллиардов евро.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готова представить законопроект, позволяющий использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине.