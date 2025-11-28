Забота о себе
Россиянам рассказали о риске заразиться ленточными червями в быту

Биолог Трофимова: Эхинококки в печени могут появиться после контакта с собакой
Юлия Сычева
Фото: Sopeya / Shutterstock / Fotodom

Эхинококки — это ленточные черви, взрослые стадии которых имеют небольшие размеры, паразитирующие в тонком кишечнике плотоядных животных, например собак. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

По словам эксперта, окончательными хозяевами этого паразита являются собаки, волки, лисы, в то время как человек — промежуточный хозяин. Человек, больной эхинококкозом, не опасен для окружающих, однако заболевание относится к группе хронических и лечится только оперативным путем, добавила она.

«Человек может заразиться от больных животных — яйца паразита очень мелкие и локализуются на шерсти собаки. Способ заражения человека эхинококками — чаще всего контактно-бытовой, в результате тесного общения с собаками и несоблюдения правил гигиены. В последнее время случаи заражения человека эхинококком встречаются все чаще, хотя заболевание более характерно для южных регионов, особенно тех, где занимаются разведением овец», — рассказала Трофимова.

По словам биолога, чтобы защититься от заболевания, необходимо исключить тактильный контакт с незнакомыми собаками, когда нет уверенности, что они прошли профилактику от гельминтов. После общения с животными необходимо мыть руки с мылом, также напомнила Трофимова.

