18:07, 28 ноября 2025Экономика

Саудовская Аравия снизит цены на нефть на ключевом для России рынке

Reuters: Эр-Рияд в январе снизит цены на нефть в Азии до минимума за пять лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

В январе Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, второй месяц подряд снизит цены для покупателей из Азии, ориентируясь на стоимость сырья на спотовом рынке. Об этом со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли региона сообщает Reuters.

Если сообщения подтвердятся, то цена саудовской нефти окажется на самом низком уровне с января 2021 года. После прекращения поставок в Европу для России азиатский рынок является ключевым, и снижение цен со стороны Эр-Рияда приведет к тому, что российские сорта нефти также подешевеют.

Как отмечает издание, на Саудовскую Аравию давят значительные мировые запасы нефти и перспективы нарастания профицита, потому что другие крупнейшие экспортеры стараются нарастить добычу.

Один из участников опроса предполагает, что низкие цены могут стимулировать долгосрочный спрос на саудовскую нефть со стороны Китая. В новом году у нефтеперерабатывающих заводов из КНР обновятся импортные квоты, и они могут ускорить закупки, оценивая падение цены как временное.

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что стоимость основного российского экспортного сорта Urals для покупателей из Индии упала до рекордно низких за последние два года значений. Из-за санкций США предприятия массово отказываются от закупок нефти в России и переходят к альтернативным поставщикам.

