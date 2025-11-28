Мир
Туск в двух словах описал отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным

Туск: Отставка Ермака и встреча Орбана с Путиным — фатальная комбинация
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента (ОП) Украины в один день со встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле — это фатальная комбинация. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

«Орбан навещает Путина, [президент Польши Кароль] Навроцкий навещает Орбана. Хаос в переговорах по плану [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — описал в двух словах произошедшие события политик.

28 ноября Ермак подал в отставку. Указ о его увольнении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В этот же день у Ермака прошли обыски. Их провели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

