В Киеве анонсировали еще одну отставку в офисе президента после увольнения Ермака

Железняк: Заместитель главы офиса президента Украины Кулеба будет уволен

Заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Кулеба будет уволен. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Алексей Кулеба тоже на выход», — написал парламентарий.

28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Указ о его увольнении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

За несколько часов до этого, 28 ноября, у Ермака прошли обыски. Их провели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.