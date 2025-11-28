Россия
В России отреагировали на заявление Киева об отказе уступать территории

Депутат ГД Белик: Киев отрицает очевидное, отказываясь уступать территории
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Киев отрицает очевидное, отказываясь уступать территории в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение живут в выдуманной реальности и продолжают отрицать очевидное. Зеленский много говорит о своей позиции, но все его слова держатся лишь на западной помощи, без которой он — пустое место», — обозначил парламентарий.

По его мнению, судьба Украины фактически предрешена, и на данный момент остается только подписать мирный договор, чтобы сохранить жизни людей и инфраструктуру. «Зеленскому пора прекратить играть в крутого парня», — заключил Белик.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью The Atlantic заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. Он подчеркнул, что соответствующее решение противоречило бы Конституции Украины, поэтому сделать этого не может никто.

