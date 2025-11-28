Россия
16:26, 28 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об использовании замороженных активов Западом

Кравченко: Замороженные активы могут стать основой мирных договоренностей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Россия потенциально открыта для обсуждения по использованию замороженных активов для урегулирования конфликта с Западом, но важны детали, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Наши суверенные активы, замороженные Европой по противозаконным основаниям, остаются нашими. Другой вопрос, что они могут стать предметом глобальных договоренностей о мирном урегулировании конфликтного состояния с глобальным западом. И наша сторона потенциально открыта к предложениям по этому вопросу», — сказал Кравченко.

При этом он подчеркнул, что Россия не допустит одностороннего изъятия активов без компенсаций стране.

Это деньги нашей страны, а значит, и наших граждан, мы не допустим их преступного использования в одностороннем порядке. Мы уже видим из средств массовой информации, что они ложатся в основу потенциальных мирных договоренности как предмет вложения в совместные российско-американские проекты, и наша страна готова обсуждать эту идею, но безусловно, в этой ситуации важны детали

Денис Кравченкодепутат

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что сумма так называемого репарационного кредита Европейского союза Украине за счет российских замороженных активов может составить 210 миллиардов евро.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже вырабатывает пакет ответных мер на тот случай, если это произойдет.

