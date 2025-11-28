ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ беспилотниками

ВС России начали сжигать антидроновые сетки в тылу ВСУ термитными БПЛА

Российские военные начали сжигать антидроновые сетки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу и на дорогах. Об этом пишет Telegram-канал ANNA NEWS.

«ВС РФ начали использовать термитные дроны для сжигания антидроновых сеток на дорогах в тылу ВСУ. Пролет одного такого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) способен зачистить около километра дороги от сеток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого техника ВСУ поражается оптоволоконными беспилотниками.

Ранее стало известно, что российские военные ударили по украинскому аэродрому, на котором находились специалисты НАТО. Он располагался в Одессе.