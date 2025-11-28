ВТБ выделит заблокированные активы в отдельное акционерное общество

ВТБ в декабре выделит заблокированные активы и обязательства в отдельное АО

ВТБ к 12 декабря завершит выделение заблокированных активов и обязательств объемом 900 миллионов долларов в отдельное акционерное общество, получив разрешение Комитета банковского надзора ЦБ на эти действия в рамках закона номер 292. Об этом рассказал первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов, которого цитирует ТАСС.

«В рамках волатильного курса, грубо говоря, это около 70 миллиардов рублей», — сказал топ-менеджер журналистам. Он допустил, что «могут возникнуть административные задержки», но подчеркнул, что завершить процедуру планируется «внутри 2025 года».