Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 28 ноября 2025Забота о себе

Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Tcivina / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко призвала отказаться от деления женских гениталий на «щавель» и «персик». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«Слышали комментарии о том, что женские гениталии могут быть как "щавель" и как "персик"? И что "щавель", когда малые половые губы слишком большие, — это ужасно?» — написала Василенко. Сексолог не согласилась с этим и отметила, что около 40 процентов женщин в мире обладают строением гениталий, которое сторонники такого разделения считают некрасивым.

Женщинам, которые переживают из-за внешнего вида половых органов, Василенко посоветовала метод самотерапии: необходимо посмотреть в интернете, как выглядят женские гениталии, чтобы убедиться, какими разными они бывают. Сексолог также добавила, что никаких стандартов, определяющих норму в этой области, не существует.

«Лабиопластика и хирургическое вмешательство нужны, только если вы испытываете дискомфорт и боль во время ходьбы. Все остальное — навязанные стереотипы», — заключила она.

Ранее сексолог Милана Соколова перечислила главных врагов либидо. Одним из них являются проблемы с психикой, заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на новую тактику России

    В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

    Стало известно о скором приезде Орбана в Москву

    На Украине категорически отказались идти на территориальные уступки

    Стало известно о подготовке ЕС к войне с Россией

    Женские гениталии призвали не делить на «щавель» и «персик»

    Российский посол заявил о банкротстве системы безопасности из-за НАТО

    Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

    МИД России рассказал о контактах с США по «раздражителям»

    В России назвали возможный ответ на новые украинские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости