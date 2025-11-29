Киев остался без электричества

Кличко сообщил, что часть Киева осталась без света

В Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник украинской столицы уточнил, что перебои наблюдаются в западной части города. Он отметил, что уже ведутся работы по устранению проблемы.

Кроме того, Кличко указал на проблемы с водоснабжением.

В ночь на субботу, 29 ноября, Украина подверглась массированному комбинированному удару. В частности, обстрелу уже подвергся Киев, там прозвучали десятки взрывов. Реактивными беспилотниками «Герань-3» была поражена ТЭЦ-5/6.