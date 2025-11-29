Украина подверглась восьмому массированному удару за восемь дней. В этот раз по целям было запущено до 600 дронов и ракет

Украина подверглась массированному налету. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По военным и инфраструктурным объектам наносится комбинированный удар дальнобойными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Всего ожидается до 600 прилетов.

В частности, обстрелу уже подвергся Киев, там прозвучали десятки взрывов. Известно, что поражена ТЭЦ-5/6, по ней отработали реактивные беспилотники «Герань-3». После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Также, утверждает Telegram-канал «Повернутые на войне», проводится налет по городам Фастов и Бровары в Киевской области. В последнем оказалась перегружена и замолчала система противовоздушной обороны.

Кроме того, под ударами оказались Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Черкасская области. Налет продолжается, сейчас на Украине ожидают появления крылатых ракет Х-101.

Украина подверглась уже восьми масштабным ударам за восемь дней

28 ноября Минобороны РФ отчиталось о нанесенных за неделю ударах возмездия по Украине. За семь дней по территории республики было нанесено шесть групповых и один массированный удар. Их целями стали объекты военной инфраструктуры противника, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации солдат и наемников. Обстрелы проводились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской гражданской инфраструктуре.

В ходе одного из ударов, предположительно, были атакованы бункеры с подземными производственными цехами. Кроме того, допустил военный эксперт Юрий Кнутов, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» нацеливались на заглубленные военные командные пункты, в которых могут находиться центры по управлению беспилотниками, атакующими российские города.

Однако наибольший ущерб от российских ударов получает энергосистема Украины. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подсчитал, что стране понадобится семь-восемь лет на полное восстановление отрасти. Как полагает эксперт, после завершения конфликта отключения электроэнергии могут происходить еще полгода-год.