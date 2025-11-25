Бывший СССР
Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

«МК»: В Киеве ВС РФ могли атаковать «Кинжалами» бункеры с подземными заводами
Марина Совина
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В ходе ночного удара по Киеву Вооруженные силы (ВС) РФ могли атаковать бункеры с производственными цехами. Об этом «МК» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что все заводы в советское время строились с запасом прочности, чтобы пережить ядерный взрыв, и для бесперебойной работы в них есть подземные цеха. Однако российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» за счет кинетической энергии способны пробить любое перекрытие со стопроцентной вероятностью.

Кроме того, предположил Кнутов, «Кинжалы» были нацелены на заглубленные военные командные пункты. В них, среди прочего, могут находиться центры по управлению беспилотниками, атакующими российские города.

Днем 25 ноября Минобороны РФ подтвердило удар возмездия по Украине. Массированный налет был организован высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре.

    Все новости