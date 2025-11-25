Армия России нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар возмездия «Кинжалами» по Украине

Российские войска нанесли удар возмездия по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. В частности, по намеченным целям отработали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», подчеркнули в министерстве.

Массированный удар по Украине стал ответом на попытке ВСУ нанести ущерб российском гражданской инфраструктуре, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось о занятии Вооруженными силами России сразу трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Ими стали Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в Донецкой народной республике.

