Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 25 ноября 2025Россия

Армия России нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли удар возмездия «Кинжалами» по Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар возмездия по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. В частности, по намеченным целям отработали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», подчеркнули в министерстве.

Массированный удар по Украине стал ответом на попытке ВСУ нанести ущерб российском гражданской инфраструктуре, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось о занятии Вооруженными силами России сразу трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Ими стали Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в ОАЭ. Киев отправил туда Буданова

    В России рассказали о проблемах экспортеров из-за чересчур крепкого рубля

    В Харьковской области ликвидировали одного из командиров ВСУ

    Кот упал с неба на ехавшую по шоссе машину и пробил лобовое стекло насквозь

    Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Россию

    «Таких у нас немало». Матвиенко объяснила, с кого из неработающих россиян она предлагает собирать деньги

    Орбакайте показала повзрослевшую дочь и удивила пользователей сети

    Российские подростки пойдут под суд за фотографирование железной дороги

    Ветеран СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и неожиданном спасении

    На Украине заявили об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости