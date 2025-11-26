Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 26 ноября 2025Бывший СССР

На Украине назвали срок полного восстановления энергетики

Энергетик Харченко: Украине понадобится 7-8 лет для восстановления энергетики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить энергетику страны. Такое мнение высказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

Как полагает эксперт, после завершения конфликта отключения электроэнергии могут происходить еще полгода-год.

25 ноября энергообъекты Украины подверглись массированной комбинированной атаке. Перебои с энерго- и водоснабжением фиксировались в столице страны — Киеве.

В Минобороны России заявили, что удар стал ответом на попытки ВСУ нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре. В ходе атаки было задействовано высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    Стало известно о критическом состоянии избитого в подмосковном рехабе подростка

    На Западе рассказали о разочаровавшем Зеленского событии

    Американский журналист обвинил WSJ в сокрытии данных о коррупции Ермака

    «Коалиция желающих» захотела полностью использовать замороженные активы РФ для Украины

    Премьер Великобритании объявил о поставке Киеву новой партии ракет

    В Германии упрекнули Украину из-за отказа от некоторых пунктов плана США

    Путин утвердил стратегию государственной национальной политики

    Фото экс-первой ракетки мира без бюстгальтера взорвали соцсети

    Макрон высказался о сокращении ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости