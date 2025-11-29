Крупного российского застройщика решили наказать

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело о срыве сроков сдачи ЖК во Всеволожске

В отношении одного из крупных российских застройщиков захотели возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков в городе Всеволожске Ленинградской области. С соответствующим поручением выступил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Уточняется, что в этом городе девелопер через застройщика «М11» строит квартал «А101 Всеволожск», однако срок ввода некоторых домов в эксплуатацию, установленный на сентябрь этого года, неоднократно переносился.

Главе следственного управления СК по Ленобласти Сергею Сазину также поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

«Судя по видео, ситуация типичная: деньги с эскроу сняли, подрядчики разбежались, а дома не достроены», — отмечают авторы канала «Домострой».

Известно, что «М11» входит в группу компаний «А101». ЖК, о котором идет речь, располагается на Колтушском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая категория обманутых дольщиков. Недобросовестные застройщики дотянулись до рынка частных домов.