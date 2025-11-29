Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 29 ноября 2025Экономика

Крупного российского застройщика решили наказать

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело о срыве сроков сдачи ЖК во Всеволожске
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В отношении одного из крупных российских застройщиков захотели возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков в городе Всеволожске Ленинградской области. С соответствующим поручением выступил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Уточняется, что в этом городе девелопер через застройщика «М11» строит квартал «А101 Всеволожск», однако срок ввода некоторых домов в эксплуатацию, установленный на сентябрь этого года, неоднократно переносился.

Главе следственного управления СК по Ленобласти Сергею Сазину также поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

«Судя по видео, ситуация типичная: деньги с эскроу сняли, подрядчики разбежались, а дома не достроены», — отмечают авторы канала «Домострой».

Известно, что «М11» входит в группу компаний «А101». ЖК, о котором идет речь, располагается на Колтушском шоссе.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая категория обманутых дольщиков. Недобросовестные застройщики дотянулись до рынка частных домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

    Крупного российского застройщика решили наказать

    В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

    Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

    Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

    В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

    На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

    Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

    Смену министра обороны Украины допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости