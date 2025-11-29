Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 29 ноября 2025Бывший СССР

Минобороны отчиталось об отражении атаки Украины на российский регион

Минобороны РФ: Средствами ПВО были уничтожены 5 украинских БПЛА под Волгоградом
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В субботу, 29 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) России.

Силами ПВО российским военным удалось перехватить в общей сложности пять украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа, пояснили в ведомстве. Все беспилотные летательные аппараты, летевшие в небе над российским регионом, удалось сбить и уничтожить, отчитались в Минобороны РФ.

При этом в другом регионе — Ростовской области — негативных последствий в результате атаки ВСУ избежать не удалось. После налета украинских беспилотников в Таганроге оказались повреждены жилые дома. Российская система ПВО сбила БПЛА в пяти районах. О пострадавших среди гражданского населения не сообщалось.

В целом, в ночь на субботу, 29 ноября, ВСУ выпустили по российским регионам 103 беспилотника, уточняли в Минобороны РФ. Больше всего дронов были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей. Под массированным ударом также оказался Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

    Российского миллиардера обвинили в двух расправах

    Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ

    Планировавший теракт в Подмосковье украинский агент попал на видео

    В Подмосковье пройдет парад Дедов Морозов

    Врач раскрыла провоцирующие запоры повседневные привычки

    На Украине отреагировали на решение Ермака уйти на фронт

    Стали известны подробности соглашения Зеленского и Макрона об истребителях

    В российском регионе предотвратили теракт

    Киев остался без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости