Минобороны отчиталось об отражении атаки Украины на российский регион

Минобороны РФ: Средствами ПВО были уничтожены 5 украинских БПЛА под Волгоградом

В субботу, 29 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) России.

Силами ПВО российским военным удалось перехватить в общей сложности пять украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа, пояснили в ведомстве. Все беспилотные летательные аппараты, летевшие в небе над российским регионом, удалось сбить и уничтожить, отчитались в Минобороны РФ.

При этом в другом регионе — Ростовской области — негативных последствий в результате атаки ВСУ избежать не удалось. После налета украинских беспилотников в Таганроге оказались повреждены жилые дома. Российская система ПВО сбила БПЛА в пяти районах. О пострадавших среди гражданского населения не сообщалось.

В целом, в ночь на субботу, 29 ноября, ВСУ выпустили по российским регионам 103 беспилотника, уточняли в Минобороны РФ. Больше всего дронов были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей. Под массированным ударом также оказался Крым.

