В российском городе повреждены дома после атаки украинских БПЛА

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

В Таганроге повреждены дома после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает Life.

По данным издания, ночью 29 ноября беспилотники атаковали Ростовскую область. Система ПВО сбила их в пяти районах. В результате налета пострадала гражданская инфраструктура. Среди населения пострадавших нет.

В Таганроге от удара повреждена крыша общежития техникума и многоквартирный дом, а также сгорел частный дом. Один из подавленных РЭБ беспилотников упал в центре города, его обезвреживанием занимаются саперы.

Местные жители сообщают, что беспилотники летели со стороны залива. В городе было слышно более 20 взрывов.

Ранее сообщалось, Украина за ночь выпустила больше сотни беспилотников по регионам России.

