Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 29 ноября 2025Россия

Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

25-летняя москвичка сожгла ванную во время ремонта при свечах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Молодая жительница Москвы сожгла ванную во время ремонта при свечах. Об этом сообщает Baza.

25-летняя Алина решила обновить интерьер в ванной и перекрасить старый кран, вид которого ее не устраивал. Москвичка покрасила кран в черный цвет, но при этом часть краски попала на стену. Девушка решила удалить ее при помощи обезжиривателя, а для уюта зажгла в ванной свечу.

Вскоре пары средства вспыхнули от пламени. Пожар охватил всю ванную комнату, а Алине пришлось тушить его водой из покрашенного крана. Позже девушка показала видео инцидента, а также сгоревший натяжной потолок и ожоги на пальцах руки.

Ранее сообщалось, что в Уфе водитель ассенизаторской машины потушил пожар фекалиями. Инцидент произошел в районе Кузнецовский затон после того, как местный житель выбросил мусор на помойку и поджег его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

    Следственный комитет решил наказать застройщика «А101»

    В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

    Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

    Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

    В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

    На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

    Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

    Смену министра обороны Украины допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости