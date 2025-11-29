Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

25-летняя москвичка сожгла ванную во время ремонта при свечах

Молодая жительница Москвы сожгла ванную во время ремонта при свечах. Об этом сообщает Baza.

25-летняя Алина решила обновить интерьер в ванной и перекрасить старый кран, вид которого ее не устраивал. Москвичка покрасила кран в черный цвет, но при этом часть краски попала на стену. Девушка решила удалить ее при помощи обезжиривателя, а для уюта зажгла в ванной свечу.

Вскоре пары средства вспыхнули от пламени. Пожар охватил всю ванную комнату, а Алине пришлось тушить его водой из покрашенного крана. Позже девушка показала видео инцидента, а также сгоревший натяжной потолок и ожоги на пальцах руки.

