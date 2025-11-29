Times: Высказывания Путина находят отклик в США и Европе

В США и Европе все чаще разделяют высказывания президента России Владимира Путина. Такой неожиданный вывод о его словах сделали журналисты The Times.

В частности, как сообщает издание, в Вашингтоне находят отклик заявления российского лидера о том, что Европейский союз (ЕС) пытается саботировать мирный процесс по Украине. Более того, эта мысль становится популярнее и в самой Европе.

Так, французский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас воплощением всего самого худшего в европейской дипломатии. В преддверии нового раунда переговоров она предложила сократить численность российской армии.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис упрекнул генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в саботаже мирного плана по Украине. По его мнению, их непримиримая позиция против любых уступок России мешает американскому президенту Дональду Трампу подтолкнуть стороны к заключению мирной сделки.