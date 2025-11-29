Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 29 ноября 2025Мир

На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

Times: Высказывания Путина находят отклик в США и Европе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

В США и Европе все чаще разделяют высказывания президента России Владимира Путина. Такой неожиданный вывод о его словах сделали журналисты The Times.

В частности, как сообщает издание, в Вашингтоне находят отклик заявления российского лидера о том, что Европейский союз (ЕС) пытается саботировать мирный процесс по Украине. Более того, эта мысль становится популярнее и в самой Европе.

Так, французский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас воплощением всего самого худшего в европейской дипломатии. В преддверии нового раунда переговоров она предложила сократить численность российской армии.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис упрекнул генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в саботаже мирного плана по Украине. По его мнению, их непримиримая позиция против любых уступок России мешает американскому президенту Дональду Трампу подтолкнуть стороны к заключению мирной сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    В Великобритании рассказали об очень тесных отношениях Ермака и Зеленского

    Следственный комитет решил наказать застройщика «А101»

    В ДНР сообщили о расширении буферной зоны

    Пользователи пожаловались на сбои в работе «Алисы»

    Молодая москвичка делала ремонт при свечах и сожгла ванную

    В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

    На Западе сделали неожиданный вывод о словах Путина

    Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

    Смену министра обороны Украины допустили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости