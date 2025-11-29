Смену министра обороны Украины допустили

Axios: Шмыгаль может заменить Ермака, а Федоров — возглавить Минобороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить Андрея Ермака на посту главы офиса Владимира Зеленского, а вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров — возглавить Минобороны. Такой сценарий допустил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники.

«По данным украинских чиновников, Федоров также может стать министром обороны в ходе перестановок», — заявил он.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что пост Ермака может занять советник украинского лидера по стратегическим вопросам Александр Камышин. По его словам, еще одним хорошим кандидатом может стать Федоров.