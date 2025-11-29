Бывший СССР
Названы возможные преемники Ермака

Экс-посол США на Украине Тейлор: Пост Ермака могут занять Камышин или Федоров
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Александр Камышин

Александр Камышин. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Пост ушедшего в отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может занять советник украинского лидера по стратегическим вопросам Александр Камышин. Возможных преемников Ермака назвал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, сообщает Financial Times.

По его словам, еще одним хорошим кандидатом может стать первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Дипломат заявил, что они оба имеют многолетний опыт работы в оборонном производстве и пользуются широким уважением как на Украине, так и за рубежом.

Кроме того, издание отмечает, что в Киеве также появились сообщения о просьбе Зеленского к премьер-министру Юлии Свириденко возглавить его офис.

Ранее отправленный в отставку Ермак вышел на связь с западными журналистами после скандала. Он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что готов к любым репрессиям. Экс-чиновник подчеркнул, что его осквернили и его достоинство не было защищено, поэтому он не хочет создавать проблем Зеленскому и едет на фронт.

